زياد عبد الفتاح الاسدي - أنتخابات البرلمان الاوروبي .. تصاعد في شعبية أحزاب اليمين القومي المُتطرف

2019/06/03 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زياد_عبد_الفتاح_الاسدي أوربا ..تصاعد ملحوظ في شعبية اليمين الشوفيني المُتطرف ....!!!شهدت أوروبا مُؤخراً أهم انتخابات على صعيد الاتحاد الاوروبي وهي انتخابات البرلمان الاوروبي الذي يتشكل من 751 عضواً..والذي يُعتبر الى جانب المفوضية الاوروبية (المُؤسسة التنفيذية للاتحاد) من أهم مُؤسسات الاتحاد الاوروبي باعتباره المُؤسسة التشريعية للاتحاد الى جانب مجلس الاتحاد الاوروبي ....ومن أهم ما عكسته نتائج هذه الانتخابات هو اس......

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