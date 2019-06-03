2019/06/03 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت هيأة التقاعد الوطنية أنها ستوقف تسليم رواتب المتقاعدين عبر بطاقات “كي كارد”، مشيرة الى أنها ستستبدلها بالبطاقات المصرفية مثل “ماستر كارد” و”فيزا كارد”، فيما بينت أنها اتفقت مع مصارف حكومية وأهلية لإنجاز هذه العملية.وقال رئيس الهيأة أحمد الساعدي في تصريح متلفز تابعته “خطوة برس” إنه “حسب تعليمات توطين الرواتب الصادرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيأة التقاعد توقف العمل بـ”كي كارد” وتستبدلها بالبطاقات المصرفية وكالة خطوة برس.

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