رؤية هلال العيد في السعودية

2019/06/03 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ وكالات

أعلن

المتراؤون في مرصد تمير بالسعودية، مساء اليوم الاثنين، عن رؤية هلال شهر شوال، بينما

تعذرت الرؤية في مرصد سدير، فيما تعقد المحكمة العليا في المملكة جلسة لتحري ما يردها

من لجان الترائي مساء اليوم، لتعلن قرارها النهائي عن موعد حلول عيد الفطر المبارك.

وفي

وقت سابق أكدت كل من ماليزيا وإندونيسيا وأستراليا والفلبين ونيوزيلندا تعذر رؤية هلال

شوال، معلنة أن يوم غد الثلاثاء سيكون المتمم لشهر رمضان، بينما يكون يوم الأربعاء

هو يوم عيد الفطر، وهو ما كان متوقعًا مسبقًا من قبل الفلكيين الذين أكدوا عدم إمكانية

رؤية الهلال.

وكان

الفلكيون يتوقعون أن هلال شوال سيغيب في هذه الدول قبل غروب الشمس، وعليه تستحيل رؤية

الهلال في تلك المناطق.

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