المجلس الوزاري للطاقة يتخذ قرارات

2019/06/03 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد المجلس الوزاري للطاقة اجتماعا اليوم الاثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، لبحث واقع المنظومة الكهربائية ومستويات الانتاج والتوزيع والاستهلاك في بغداد والمحافظات واحتياجات المحطات الرئيسية والفرعية وايجاد الحلول للمشاكل الطارئة التي تواجه الشبكة الكهربائية، وأعمال صيانة واصلاح المحطات الكهربائية، كما ناقش عمل المولدات الأهلية.

وذكر بيان صادر عن مكتب عبد المهدي ورد لشفق نيوز "اصدر المجلس الوزاري للطاقة عدة قرارات فورية لتعزيز الطاقة الكهربائية أهمها :

اولا: قيام وزارة الصناعة (شركة الصناعات الكهربائية) بتزويد وزارة الكهرباء بـ ٣٥٠ محولة مختلفة القدرات لسد الثغرات والاختناقات الحاصلة في قطاع التوزيع .

ثانيا: توفير التخصيصات المالية اللازمة من ميزانية الطوارئ لشراء المحولات من القطاع الخاص .

ثالثا: قيام شركات وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة بالتعاقد على تصليح محولات التوزيع العاطلة التابعة لوزارة الكهرباء، وفق عقد طويل الأمد".

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