2019/06/03 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطة مطار اسطنبول ترفض صعود اللاعبين مصطفى محمد جبر وجلال حسن و احمد جلال وعلي كاظم الطائرة المتوجهة الى تونس للالتحاق بصفوف المنتخب

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