الكشف عن احصائية جديدة للضحايا الايزيديين

2019/06/03 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مكتب تحرير المختطفين الايزيديين، اليوم الاثنين، عن احصائية جديدة للضحايا والناجين من الكورد الايزيديين بعد تعرض سنجار ومناطق سهل نينوى لغزو داعش في آب عام 2014.

وجاء في بيان للمكتب ورد لشفق نيوز، انه منذ بداية احتلال سنجار في الثالث من شهر آب عام 2014 قام تنظيم داعش باختطاف 6 الاف و417 شخصاً، منهم 3 الاف و548 من الاناث والفان و869 من الذكور.

ووفقا للبيان فانه تم لحد الان تحرير 3 الاف و476 شخصاً، منهم 1184 من النساء والباقين من الذكور رجالا واطفالا.

واشارت الاحصائية الجديدة بحسب البيان الى انه مازال مصير الفين و941 شخصا مجهولا لحد الان ولم يتم العثور عليهم.

يذكر ان عدد الايزيديين في العراق قبل الهجمة التي شنها تنظيم داعش بلغ نحو 550 الف شخص، وبعد هزيمة التنظيم وتحرير الاراضي، مازال 360 الفا منهم نازحون او مهاجرون او لاجئون.

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