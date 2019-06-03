الكشف عن خمسة مقابر جماعية في قضاء القائم لضحايا داعش

2019/06/03 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير مكتب حقوق الانسان في محافظة الانبار محمد قاسم حسين عن وجود خمسة مقابر جماعية في قضاء القائم لضحايا "داعش" في المحافظة.وقال حسين في تصريح لـوكالة النبأ للأخبار، ان "عصابات داعش الارهابية لم تكتف باحتلال عدد من محافظات العراق، وانما هجرت وقتلت الكثير من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال دون وجه حق"، مبيناً ان "المفوضية وحسب المعلومات الموجودة لديها قد علمت بوجود خمسة مقابر جماعية في قضاء القائم لضحايا الاجرام".

واضاف بأن "المفوضية اعلمت الجهات المختصة بذلك وتنتظر تشكيل فريق لفتح تلك المقابر ومعرفة عدد الضحايا الموجودين في تلك المقابر".

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