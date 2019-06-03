اشتعال النيران في صدر مريض أثناء عملية جراحية

2019/06/03 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشف جراحون أستراليون عن اندلاع نيران حارقة في صدر مريض أثناء خضوعه لجراحة قلبية خطيرة.وتمكن الأطباء من إخماد الحريق على الفور ومواصلة العملية، ليخرج المريض سليما معافى من الحادث.وكشف مسعفون في مستشفى أوستن في ملبورن، أستراليا، كيف اشتعلت النيران في صدر المريض البالغ من العمر 60 عاما.وعانى المريض من مرض […]

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