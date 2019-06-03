النقل تعلن الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود من الشركات الرابحة

2019/06/03 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي ،اليوم الاثنين، تصنيف الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود من الشركات الرابحة بعد ان كانت خاسرة لمدة 16 عاما

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