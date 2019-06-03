المجمع الفقهي يعلن الثلاثاء اول ايام عيد الفطر المبارك

2019/06/03 | 19:52

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(المستقلة)..



اعلن المجمع الفقهي العراقي من جامع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان عن ثبوت رؤية هلال شهر شوال للعام ١٤٤٠ – ٢٠١٩.

وعليه، فإن يوم غدٍ الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك

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