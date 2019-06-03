2019/06/03 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المجمع الفقهي العراقي يعلن غد الثلاثاء غرة شوال وأول أيام العيد

تأریخ التحریر: : 2019/6/3 20:01

• 55 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجمع الفقهي العراقي يعلن غد الثلاثاء غرة شوال وأول أيام العيد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجمع الفقهي العراقي يعلن غد الثلاثاء غرة شوال وأول أيام العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).