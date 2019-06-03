فيفا يمنح قطر حق استضافة نسختي 2019 و2020 من كأس العالم للأندية

2019/06/03 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{دولية:الفرات نيوز} أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم {فيفا} عن منح قطر حق استضافة النسختين القادمتين من كأس العالم للأندية، كاختبار قبل أن تحتضن الدوحة مونديال 2022.

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