كوردستان تعلن الثلاثاء أول ايام عيد الفطر

2019/06/03 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الاوقاف الكوردستانية، اليوم الاثنين، ان يوم الثلاثاء هو اول ايام عيد الفطر.

وقالت لجنة مراقبة الهلال في وزارة الاوقاف الكوردستانية ان يوم غد الثلاثاء هو اول ايام عيد الفطر، بعد ثبوت رؤية الهلال.

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