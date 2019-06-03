بكنباور يتمنى رؤية كلوب في “بايرن”

2019/06/03 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة عبر الأسطورة الألماني فرانتس بكنباور عن رغبته برؤية مواطنه يورغن كلوب الذي قاد فريقه ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ينضم إلى بايرن ميونيخ الذي عانى هذا الموسم “أوروبيا”.وقال “القيصر”، الفائز مع بايرن بأربعة ألقاب في الدوري كلاعب وآخر كمدرب، “لا أرغب أكثر من رؤية كلوب في بايرن في أحد الأيام، سيكون […]

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