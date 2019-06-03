2019/06/03 | 20:12

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رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار: اكرر الشكر الخاص لايران لدعمها المقاومة

الاثنين

03

حزيران

2019 :

07:45 pm

30

رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار: اكرر الشكر الخاص لايران لدعمها

المقاومة

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