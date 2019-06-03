2019/06/03 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ديوان الوقف السني يعلن يوم غد الثلاثاء اول ايام عيد الفطر المبارك

الاثنين

03

حزيران

2019 :

07:41 pm

121

اعلن ديوان الوقف السني عن ثبوت رؤية هلال شهر شوال للعام ١٤٤٠ -

٢٠١٩وعليه، فإن يوم غدٍ الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك .

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديوان الوقف السني يعلن يوم غد الثلاثاء اول ايام عيد الفطر المبارك) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديوان الوقف السني يعلن يوم غد الثلاثاء اول ايام عيد الفطر المبارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).