رسميًا.. السعودية تعلن يوم غد أول أيام عيد الفطر

2019/06/03 | 20:17

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بغداد اليوم _ متابعة

بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

طلب المجمع الفقهي العراقي، اليوم الاثنين، التريث في اعلان غداً اول أيام عيد الفطر المبارك.

واكد المجمع في بيان مقتضب "عدم ثبوت الرؤية الى الان وسيعلن بعد قليل في حال الثبوت من عدمه بالتنسيق مع لجنة الرؤية في الوقف السني&

بغداد اليوم - ديالى

اعلنت خلية الازمة في محافظة ديالى، الاثنين، عن خفض جديد في اطلاقات بحيرة حمرين صوب نهر ديالى وبقية الانهر الفرعية الاخرى.

وقال الناطق باسم خلية الازمة علي الحجية، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اطلاقات بحيرة حمرين (5

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