2019/06/03 | 20:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الإعلامية حنين غانم حميد والممثلة اشتي - المنخل - الحلقة ٢٤) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ZzzmEWJ3zlA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الإعلامية حنين غانم حميد والممثلة اشتي - المنخل - الحلقة ٢٤) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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