ديوان الوقف السني في العراق يعلن غدا أول أيام عيد الفطر

2019/06/03 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن ديوان الوقف السني في العراق في بيان أن غدا الثلاثاء الرابع من حزيران ٢٠١٩ هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.وأعلنت المحكمة العليا في السعودية أن غدا الثلاثاء أول أيام العيد، بينما لم يراقب مكتب المرجع الديني آية الله العظمى علي السيستاني الهلال اليوم لأنه الثامن والعشرين من رمضان

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