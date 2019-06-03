اتلاف إرسالية قشطة منتهية الصلاحية في كمرك المنذرية الحدودي

2019/06/03 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، إتلاف إرسالية قشطة منتهية الصلاحية في جمرك المنذرية الحدودي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت" العهد نيوز" نسخة منه،

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