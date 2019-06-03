“واتس آب” تطلق ميزة خاصة “غير متاحة” للجميع

2019/06/03 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تخطط “واتس آب” لإطلاق ميزة جديدة اسمها “الأزرار التفاعلية” تتيح إمكانية الاستفادة من ميزات إضافية، مثل إجراء عمليات الشراء مباشرة عبر التطبيق.وكُشف عن الأزرار الجديدة لأول مرة في العرض المقدم من قبل “فيسبوك”، من اتفاقية الوسائط الاجتماعية المنشورة على الإنترنت.ووصلت الميزة إلى “النسخة التجريبية” من تطبيق “واتس آب” (الإصدار 2.19.60.26 على […]

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