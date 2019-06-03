تموز على الأبواب… هل ستتجدد تظاهرات «الغضب» في البصرة؟

2019/06/03 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق مع حلول فصل الصيف الحارق في محافظات العراق الجنوبية، لا سيما #البصرة منها، وعم إيجاد #الحكومة_العراقية أي حل لغاية اللحظة لمشكلة #الكهرباء وعموم مشاكل سكان البصرة، […]

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