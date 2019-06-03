المجمع الفقهي العراقي يعلن غداً اول ايام عيد الفطر

2019/06/03 | 20:32

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سومر نيوز: بغداد..



اعلن المجمع الفقهي العراقي، اليوم الاثنين، أن يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.

وذكر المجمع الفق...

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