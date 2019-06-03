2019/06/03 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى-اين]وجه محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الاثنين، بفتح تحقيق فوري بحادثة قرية [ابو خنازير].

جاء ذلك خلال اجتماع أمني موسع بحضور محافظ ديالى اليوم الاثنين.واكد التميمي خلال الاجتماع ان" الوضع الامني تحت السيطرة"، معلناً" رفض التفرقة بين اطياف ومكونات المحافظة"، موجهاً الاجهزة الامنية " بفتح تحقيق موسع لمتابعة حيثيات حادثة قرية {ابو خنازير} وتقديم الجناة إلى العدالة".يشار الى عدد من النواب كشفوا عن وقوع سلسلة خروقات امنية وبروز موجة نزوح قسري في قرية ابو خنازير وقبلها في المخيسة.من جانبها ردت قيادة شرطة محافظة ديالى على انها لم تسجيل اي نزوح قسري للعوائل من قرية ابو خنازير في ناحية ابي صيدا.وبينت ان، قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي أمر بتعزيز القوة الامنية الموجودة في القرية فوزا وارسل فريق مختص للتحقيق في ملابسات جريمة قتل 3 من ابناء القرية يوم امس للوقوف على اخر المستجدات والاسراع باعتقال الجناة" مؤكدة بان الجريمة كانت متزامنة مع جرائم اخرى في قرية المحولة المجاورة لها والتي ادت الى سقوط ضحايا بينهم منتسب امني قبل يومين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ديالى يوجه بفتح تحقيق فوري بحادثة قرية [ابو خنازير]) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ديالى يوجه بفتح تحقيق فوري بحادثة قرية [ابو خنازير]) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).