2019/06/03 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت دولة الكويت، غداً الثلاثاء، أول ايام عيد الفطر المبارك.

فيما أعلنت فلسطين والأردن الأربعاء أول أيام العيد الفطر.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت تعلن غداً عيد الفطر وفلسطين والأردن يعلنانه الأربعاء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت تعلن غداً عيد الفطر وفلسطين والأردن يعلنانه الأربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).