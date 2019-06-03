بعد تريث المجمع الفقهي.. الوقف السني يعلن غداً أول أيام عيد الفطر

2019/06/03 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن ديوان الوقف السني، غداً الثلاثاء، أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكان المجمع الفقهي العراقي، قد أعلن غداً عيد الفطر لكنه عاد ليعلن التريث دون معرفة الأسباب.انتهى

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