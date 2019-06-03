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الأردن: الأربعاء أول أيام عيد الفطر


الأردن: الأربعاء أول أيام عيد الفطر
2019/06/03 | 20:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأردن: الأربعاء أول أيام عيد الفطر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/03 | 20:38.

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