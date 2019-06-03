2019/06/03 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت السلطات الكمركية في منفذ المنذرية الحدودي، اليوم الاثنين، اتلافها شحنة من مادة القشطة لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وقالت

الهيئة العامة للكمارك في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الارسالية

التي تقدر بحوالي 500 كارتونة، غير صالحة للاستهلاك البشري، لتجاوزها ثلث المدة القانونية

على انتاجها”.

وتابعت

“عملية الاتلاف تمت وفق المواد القانونية وباشراف لجنة اتلاف مختصة شكلت لهذا

الغرض”.





انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

18

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك تعلن اتلاف شحنة من مادة القشطة لعدم صلاحيتها) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك تعلن اتلاف شحنة من مادة القشطة لعدم صلاحيتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).