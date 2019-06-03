2019/06/03 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلان عيد الفطر المبارك .. الثلاثاء ( فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع يس عراق الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/03 | 20:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع يس عراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعلان عيد الفطر المبارك .. الثلاثاء ( فيديو)) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعلان عيد الفطر المبارك .. الثلاثاء ( فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).