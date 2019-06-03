هل كان الإنسان المعاصر شاهداً على كارثة قديمة؟

2019/06/03 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إكتشف علماء جامعة كيرتين الأسترالية، أن ثوران البركان الذي شاهده الناس قبل الميلاد، كان بعد 245 ألف سنة من التاريخ المعتمد.وهذا يعني إن الإنسان المعاصر كان شاهداً على الكارثة

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