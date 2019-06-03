2019/06/03 | 20:43

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القبض على 6 متهمين بقضايا مختلفة بالديوانية

الاثنين

03

حزيران

2019 :

08:34 pm

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نفذت دوريات مركز شرطة النهضة والجمهوري والديوانية والتحدي التابعة

إلى قسم شرطة البلدة حملة واسعة بإشراف العميد باسم سوادي مدير البلدة

فضلا عن عدد من الضباط والمنتسبين وذلك للبحث عن المطلوبين للقضاء

وحسب مذكرات أوامر إلقاء القبض أسفرت عن القبض على 6 متهمين بقضايا مختلفة فيما تم التحقيق مع المتهمين بغية

تقرير مصيرهم وإحالتهم إلى القضاء.

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