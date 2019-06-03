عمليات الرافدين تعلن نجاح خطتها لرمضان وتعد أخرى للعيد

2019/06/03 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار:الفرات نيوز} أعلن اللواء علي ابراهيم المكصوصي قائد عمليات الرافدين عن نجاح الخطة الامنية التي وضعتها قيادته واشرفت على تنفيذها وبالتنسيق مع قيادات شرطة محافظات واسط والمثنى وذي قار وميسان والوحدات العسكرية والاجهزة الاستخبارية الموجودة ضمن قاطع العمليات.

وقال دبعون لمراسل {الفرات نيوز} أن "تطبيق الخطة والالتزام بتوجيهات قيادة العمليات أثمر عن نجاحها بعد ان جرت وفق ما خططنا لها ولم تسجل خلالها اي خروقات أمنية".



وأكد ان" الجهود الامنية الكبيرة التي بذلتها القوات الامنية بمختلف صنوفها ضمن قاطع المسوؤولية ساهم مساهمة فعالة في افشال مخططات كل من تسول له نفسه زعزعة الامن في المحافظات الجنوبية والنيل من حياة المواطنين وممتلكاتهم ودحر كل نواياهم الشريرة".



واشار دبعون ان" قيادته وبعد نجاح خطة رمضان أعدت خطة امنية خاصة بعيد الفطر المبارك تتضمن تكثيف الجهود الامنية في الميادين العامة والاسواق والحدائق والمتنزهات والمزارات والمراقد الدينية والاماكن الترفيهية التي يرتادها المواطنين ومتابعة التفتيش الدقيق للعجلات والاشخاص".وزاد" كما تتضمن خطة العيد حماية الاماكن المزدحمة وتوفير الامن لها مع الاستمرار بنفس الهمة والعزيمة التي تحلت بها القوات الامنية طيلة ايام شهر رمضان الكريم لتفويت الفرصة على الارهابيين وافشال محاولاتهم في تعكير صفو الفرح بعيد الفطر المبارك ".انتهىبواسطة:علي الخفاجي

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