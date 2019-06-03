اخماد حريق بمخزنين في مستشفى ابن الهيثم في بغداد

2019/06/03 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الاثنين، باخماد حريق اندلع بمخزنين للاطارات والزيوت في مستشفى ابن الهيثم بالعاصمة بغداد.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، إن “فرق الدفاع المدني تمكنت، اليومو، من إخماد حادث حريق اندلع بحاويتين كبيرتين متخذتا كمخزنين للاطارات والزيوت وفي مكانين مختلفين بمستشفى ابن الهيثم”.وأضاف المصدر الذي فضل عدم

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