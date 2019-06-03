الدراما العراقية مع نهاية رمضان : محتوى سيء .. مسلسلات مسروقة ..

2019/06/03 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : متابعة : لم يتفاجيء المشاهد العراقي من سوء الانتاج الدرامي في العراق حيث مضى على هذه الحكاية في الاعمال العراقية نحو اكثر من عقد , لكن المشاهد العراقي يتقدمهم مجموعة النقاد و المتذوقين تفاجئوا من النصوص الضعيفة وإلاخراج الذي يفتقر الى المهنية ما عكس حالة الصدمة و الحزن وحتى القرف من انتاج […]

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