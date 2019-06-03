هيئة التقاعد تكشف عن مزايا بتوطين رواتب المتقاعدين

2019/06/03 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة التقاعد الوطنية، عن مزايا بتوطين رواتب المتقاعدين ضمن بطاقات الماستر كارد والفيزا الجديدتين، فيما نوهت الى أن بطاقات كي كارد الآن فعالة وسيستمر دفع الرواتب من خلالها بشكل طبيعي لحين بدء عملية الاستبدال الذي سيتم بشكل تدريجي.وقال رئيس الهيئة أحمد الساعدي في تصريح , “كنا ندفع الرواتب كل شهرين مقدما، وبسبب زيادة

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