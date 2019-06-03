مسعود بارزاني مهنئاً بالعيد: أتمنى أن يكون سبباً لنهاية التعاسة وعودة للسلام

2019/06/03 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، رسالة تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر، داعيا الى ان يكون هذا العيد سببا لنهاية التعاسة والدمار وعودة للسلام لجميع الانسانية.

وجاء في الرسالة التي وردت لشفق نيوز، "بمناسبة حلول عيد الفطر اوجه احر التهاني لجميع المسلمين في العالم وكوردستان والعراق، كما اهنئ ذوي الشهداء والبيشمركة الابطال وجميع منتسبي الاجهزة الامنية في كوردستان، داعيا الله ان يتقبل صيام وعبادات الجميع وان يصبح هذا العيد سببا لنهاية التعاسة والدمار وعودة السلم لجميع الانسانية".

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