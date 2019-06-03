نيجيرفان بارزاني مهنئاً بعيد الفطر: نأمل أن يقوم الجميع بواجباته تجاه شعب كوردستان

2019/06/03 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه الرئيس المنتخب لاقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، رسالة تهنئة الى الشعب الكوردستاني بمناسبة حلول عيد الفطر، متمنيا ان يكون هذا العيد سببا للخير واليمن والسعادة للجميع ودافعا للوحدة والمصالحة والسلم.

وجاء في الرسالة التي وردت لشفق نيوز "بمناسبة حلول عيد الفطر، اهنئ اولا عوائل الشهداء والمؤنفلين والبيشمركة الابطال، ومن ثم جميع المسلمين في كوردستان والعراق والعالم والجاليات الكوردستانية في الخارج".

وعبر بارزاني عن امله ان "يكون هذا العيد سببا لجلب السعادة واليمن، ودافعا لجميع الاطراف لوحدة الصف والمصالحة والسلم، وان يقوم الجميع بواجباته ومسؤولياته تجاه الشعب والوطن من اجل السلام والاستقرار والمصالح العليا للشعب الكوردستاني".

وتمنى بارزاني ان تكون الاعياد والاستذكارات والمناسبات المقبلة لجميع المكونات الدينية والقومية الكوردستانية في ظل قبول ثقافة التعايش والسلم والتعددية والهدوء والاعمار والتطور الدائم والعيش الافضل.

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