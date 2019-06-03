ظريف:الدفاع عن اليمن واجب

2019/06/03 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين، عزم بلاده مواصلة نهجها في الدفاع عن اليمن، فيما أشار إلى ان الشعب اليمني سينتصر في النهاية.ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية عن ظريف قوله، إن “الدفاع عن اليمن بات واجبا على الجميع، إذ اليمنيون يدافعون عن الكرامة والقيم الإنسانية”.وأعرب عن “اعتقاده بأن مساعي السعودية لتشكيل تحالف

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