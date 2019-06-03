2019/06/03 | 21:14

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السنوار :صفقة القرن ستسقط وعيدنا الأكبر سيكون في الاقصى المبارك محررا

الاثنين

03

حزيران

2019 :

09:03 pm

18

رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار : صفقة القرن ستسقط وعيدنا

الأكبر سيكون في الاقصى المبارك محررا

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