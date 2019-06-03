2019/06/03 | 21:14

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سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق محمد البياتي: ستفتح المنطقة الخضراء يوم غد الثلاثاء 24 ساعة امام المواطنين

الاثنين

03

حزيران

2019 :

08:42 pm

39

سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق محمد البياتي: ستفتح

المنطقة الخضراء يوم غد الثلاثاء 24 ساعة امام المواطنين

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