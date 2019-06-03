2019/06/03 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقدت السلطات الهندية الاتصال بطائرة نقل عسكرية كان على متنها 13 شخصا خلال رحلة قرب الحدود مع الصين.وأوضحت صحيفة “indiatoday” أن آخر اتصال بالطائرة وهي من طراز أنتونوف أن-32، وكانت أقلعت من ولاية آسام، جرى الساعة الواحدة ظهر اليوم.وأفيد بأن طائرة النقل العسكرية الهندية كان على متنها طاقم مكون من 8 أشخاص، وخمسة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اختفاء طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الهندي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختفاء طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الهندي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختفاء طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الهندي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).