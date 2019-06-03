ارتفاع حصيلة القتلى من المعتصمين في السودان الى 30 قتيلاً

2019/06/03 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اعلنت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان جديد لها عن ارتفاع فض اعتصام القيادة العامة، وأنه تجاوز الـ 30 قتيلا.وقالت اللجنة في بيانها الذي نشرته على صفحتها على الفيسبوك: “ارتفاع عدد شهداء مجزرة القيادة العامة التي ارتكبها المجلس العسكري اليوم إلى أكثر من ٣٠ شهيداً مع صعوبة حصر العدد الفعلي للشهداء نسبة […]

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