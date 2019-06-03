تعرف على الدول التي أعلنت العيد غدًا.. والدول التي لم تثبت الرؤية لديها

2019/06/03 | 21:19

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية، اليوم الاثنين، أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، ف...





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