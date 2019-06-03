اليكم الدول التي أعلنت العيد غداً.. والدول التي لم تثبت الرؤية لديها

2019/06/03 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية، اليوم الاثنين، أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، فيما أكدت دول أخرى عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال.وأعلنت كل من السعودية ومصر والامارات والوقف السني العراقي، مساء اليوم الاثنين، أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.

أما الدول التي ستكون لم تثبت لديها رؤية الهلال اليوم، وعيدها سيكون يوم الأربعاء المقبل، هي الأردن وفلسطين وماليزيا وأندونيسيا واليابان، وأستراليا.

وكانت مالي أول دولة إسلامية احتفلت بعيد الفطر السعيد، اليوم، بعد تم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء أمس الأحد في عدة مناطق من البلاد.

وحسمت تركيا مسألة هلال شهر شوال عندما أعلنت مطلع العام الهجري الجاري 1440، أن عيد الفطر سيكون الثلاثاء، وذلك استناداً للحسابات الفلكية.

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