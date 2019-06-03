2019/06/03 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعتبر مجلس محافظة بغداد، الاثنين، أن تصريحات وزارة الكهرباء بزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية للعاصمة امر مبالغ به ، فيما بين أن تراجع ساعات التجهيز ببغداد سببه مناطق العشوائيات.وقال عضو المجلس حسون الربيعي في تصريح لـ/ المعلومة / واطلعت عليه وكالة صدى، إن “وزارة الكهرباء تتحمل مسؤولية عدم محاسبة المتجاوزين على خطوط نقل الطاقة في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس بغداد:وزارة الكهرباء تبالغ بزيادة إنتاج الطاقة والعشوائيات وراء تراجع ساعات التجهيز وكالة صدى الاعلام للانباء.

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