العيداني يوجه بإصدار عقوبات ادارية لدوائر المهندس المقيم واستقطاع مبالغ مالية من الشركات العاملة المقصرة في معالجة الطفوحات

2019/06/03 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ البصرة اسعد العيداني قسم التخطيط والمتابعة في ديوان محافظة البصرة باصدار عقوبات ادارية لداوائر المهندس المقيم في كافة مشاريع المجاري والمشتركة مع اعمال البلدية في حال عدم معالجة مشكلة حصول الطفوحات بالمناطق التي تنفذ فيها مشاريع خاصة بالبنى التحتية .وقال العيداني في بيان” ان العقوبات لدوائر المهندس المقيم ستكون في كافة مشاريع […]

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