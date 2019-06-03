2019/06/03 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ صلاح الدين

اعلنت

مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، تمكنها من ابطال مفعول عبوتين ناسفتين.

وقالت

المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز الشرطة ضمن

فوج الطوارئ الرابع، واثناء تفتيشها الدقيق باستخدام مفارز الــ K9، تمكنت من ضبط عبوتين ناسفتين محليتي الصنع،

داخل سيارة حمل نوع كيا”.

وتابع

“عملية الضبط تمت عند سيطرة مدخل قضاء الدجيل الجنوبية، حيث تم ابطال مفعول العبوات،

واتخاذ الاجراءات القانونية بحق العربة ومستخدمها”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

11

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة صلاح الدين تعلن ابطال مفعول عبوتين ناسفتين في الدجيل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة صلاح الدين تعلن ابطال مفعول عبوتين ناسفتين في الدجيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).