نشوب حريق في مخزن داخل مستشفى ابن الهيثم

2019/06/03 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أفاد مصدرأمني، اليوم الاثنين، باخماد حريق اندلع بمخزنين للاطارات والزيوت في مستشفى ابن الهيثم بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث إن "فرق الدفاع المدني

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