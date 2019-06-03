قطر تستضيف كأس العالم للأندية عامي 2019 و2020

2019/06/03 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، اليوم الاثنين، أن قطر ستستضيف مونديال الأندية عامي 2019 و2020 بمشاركة سبعة أندية.

وقال الاتحاد الدولي في بيان “بعد الموافقة

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