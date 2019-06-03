2019/06/03 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقف لاعب في فئة الناشئين في إيطاليا لمدة عام، لأنه خلع سرواله وقام بإشارة خليعة أمام حكم المباراة وهي امرأة.ووقع الحادث يوم 22 مايو/ أيار في مباراة لفئة أقل من 14 عاما بمدينة البندقية.وقام لاعب فريق تريبورتي بالإشارة الخليعة عندما حصل الفريق ميرانيز المنافس على ركنية، ثم أشهرت حكم المباراة، جيوليا نيكاسترو، البطاقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيقاف لاعب ناشئ في إيطاليا خلع سرواله أمام الحكم المرأة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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